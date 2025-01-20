В ДТП с квадроциклом во Львовской области погиб 8-летний мальчик

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В результате ДТП на Львовщине погиб восьмилетний мальчик. Он был пассажиром квадроцикла

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Трагический инцидент произошел 19 января вечером в селе Завадка Стрыйского района.

Как рассказали в полиции, за рулем квадроцикла находился 38-летний мужчина. Он не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось и упало в реку.

От полученных травм пассажир квадроцикла, восьмилетний мальчик, скончался в карете скорой помощи. Водитель также получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, смертельное ДТП также произошло вечером 17 января вблизи села Новый Став Львовского района. Велосипедист скончался на месте происшествия.