На Львовщине Mazda столкнулась с грузовиком: погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика
ДТП произошло 8 января около 09:25 вблизи села Корчин Шептицкого района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На дороге столкнулись автомобиль Mazda CX-7 и грузовик MAN.
От полученных травм 30-летний водитель легковушки погиб на месте, а его пассажиры – два четырехлетних мальчика получили легкие травмы.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 8 января в Черкасской области на трассе легковушка влетела под грузовик. Погибли три человека.
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