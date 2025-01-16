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16 января 2025, 11:19

ДТП в Полтавской области: столкнулись Opel и Mercedes, в аварии погиб местный житель

16 января 2025, 11:19
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фото: ГУ НП в Полтавской области
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В Полтавской области в результате ДТП погиб 51-летний мужчина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

В полиции сообщили, что авария произошла 15 января примерно в 21:00 на автодороге Хорол-Семеновка-Кременчуг в поселке Семеновка.

По предварительной версии следствия, автомобиль Opel, под управлением 51-летнего местного жителя, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 22-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки Opel погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля Mercedes с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

По данному факту следователи подразделения полиции Полтавщины возбудили уголовное производство. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В аварии погиб мужчина , пострадали два четырехлетних мальчика.

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