ДТП в Полтавской области: столкнулись Opel и Mercedes, в аварии погиб местный житель
В Полтавской области в результате ДТП погиб 51-летний мужчина
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Полтавской области.
В полиции сообщили, что авария произошла 15 января примерно в 21:00 на автодороге Хорол-Семеновка-Кременчуг в поселке Семеновка.
По предварительной версии следствия, автомобиль Opel, под управлением 51-летнего местного жителя, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 22-летний мужчина.
В результате аварии водитель легковушки Opel погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля Mercedes с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
По данному факту следователи подразделения полиции Полтавщины возбудили уголовное производство. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.
Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В аварии погиб мужчина , пострадали два четырехлетних мальчика.