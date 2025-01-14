На Днепропетровщине столкнулись фура и легковушка: погибли три человека
ДТП произошло 14 января около 11:20 на трассе возле села Вишневое Криворожского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На трассе столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo Nexia. От полученных травм погибли три человека, которые были в легковушке.
Спасатели деблокировали из покореженного авто тела двух мужчин и женщины.
Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Напомним, вечером 12 января на Львовщине произошло тройное ДТП. Погибла женщина, пострадал ребенок.
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