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20 січня 2025, 16:21

Смертельна ДТП на Кіровоградщині: зіткнулись Nissan та Opel

20 січня 2025, 16:21
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фото ілюстративне: з відкритих джерел
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В Кіровоградській області в селі Перегонівка Кіровоградської області сталася аварія зі смертельним наслідком

Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко, передає RegioNews.

За її словами, ДТП сталася 19 січня. На дорозі автомобіль Nissan зіткнувся з Opel, після чого врізався в дерево і перекинувся.

У результаті аварії, важкі травми отримав водій Nissan, 1971 року народження. Його госпіталізували, але невдовзі він помер у лікарні.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху водієм у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі людини.

Нагадаємо, 15 січня в Полтавській області на автодорозі Хорол-Семенівка-Кременчук у селищі Семенівка внаслідок ДТП загинув 51-річний чоловік. Автомобіль Opel, під керуванням 51-річного місцевого жителя, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 22-річний чоловік.

Унаслідок аварії водій легковика Opel загинув на місці події, а водія автомобіля Mercedes з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

8 січня на Львівщині легковик Mazda зіткнувся з вантажівкою MAN. В аварії загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики.

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