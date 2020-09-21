Суд по делу нардепа Юрченко перевели в закрытый режим

Один из адвокатов нардепа заявил ходатайство о приостановлении видеофиксации своего выступления

Один из адвокатов нардепа заявил ходатайство о приостановлении видеофиксации своего выступления

Судебное заседание по делу исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко 21 сентября перенесли в закрытый режим по ходатайству его адвоката за разглашение сведений, содержащих врачебную тайну.

Об этом сообщает RegioNews с уведомлением на издание "ГОРДОН" и "Украинская правда"

Сегодня Юрченко пришел на заседание суда с двумя адвокатами.

Хотел бы заявить ходатайство о приостановлении видеофиксации моего выступления, во время которого будет объявлен информацию медицинского характера, которая содержит запрет на разглашение", – сказал один из адвокатов.

Прокурор заявил, что не видит смысла в разглашении медицинской информации, однако суд удовлетворил ходатайство адвоката Юрченко.

Как известно, это уже второе заседание суда, на котором нардепу Юрченко должны избрать меру пресечения. В прошлый раз он не пришел на заседание, потому что якобы имел контакт с больным на коронавирус и ходил сдавать ПЦР-тест.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Сегодня, во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.