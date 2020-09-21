Суд признал невиновным экс-заместителя главы КГГА Владимира Слончака

Ему инкриминировали нападение на полицейского

Ему инкриминировали нападение на полицейского

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Киевский апелляционный суд снял все ограничительные меры, тем самым признав невиновным экс-заместителя главы КГГА Владимира Слончака в деле об инциденте, который произошел в Киеве в конце апреля.

Соответствующее решение принято Коллегией судьей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда, пишет RegioNews со ссылкой на "Голос.иа".

Сам Слончак считает, что дело против него было "спровоцировано и раздуто искусственно".

Суд подтвердил мою невиновность, на чем я настаивал изначально. В этом деле я стал жертвой политических интриг, ситуация была раздута искусственно для того, чтобы скомпрометировать мое тогдашнее руководство", - отметил Слончак.

По его словам, его поведение во время события было несколько несдержанным, но не больше.

Я повел себя эмоционально и хочу принести свои извинения людям, которых эта ситуация коснулась косвенно. В то же время подчеркиваю, что дорожу своей честью и репутацией, а значит, буду бороться до конца, чтобы мое имя не было опорочено из-за чьих-то политических амбиций", - подчеркнул Владимир Слончак.

Напомним, вечером 26 апреля столичные полицейские задержали Слончака, который ударил сотрудника патрульной полиции. В отношении чиновника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

10 июня дело о нападении на полицейского экс-заместителем Кличко передали в суд.