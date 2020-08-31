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31 августа 2020, 15:55 2

Заместители главы Кировоградской ОГА написали заявления на увольнение - СМИ

31 августа 2020, 15:55 2
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Все они – члены команды экс-главы Андрея Балоня, подозреваемого во взяточничестве
Все они – члены команды экс-главы Андрея Балоня, подозреваемого во взяточничестве
Фото: uk.nure.info
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Сейчас чиновники ждут решения нового председателя облгосадминистрации Андрея Назаренко.

Об этом местному изданию CBN стало известно из собственных источников, сообщает RegioNews.

Речь идет о "херсонской" команде, которую привел с собой подозреваемый в масштабной коррупции экс-глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь. Имеется в виду первый заместитель главы Игорь Кузьмин, заместители Светлана Волынец и Максим Калинин.

В настоящее время заявления находятся на рассмотрении у нового главы ОГА Андрея Назаренко.

Напомним, 28 августа Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко.

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