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29 августа 2020, 17:11 4

В Зеленского хотят провести новый конкурс на голову НАБУ

29 августа 2020, 17:11 4
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Фото: Facebook
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Председатель НАБУ Артем Сытник должен показать эффективную работу, пока не пройдет конкурс для замещения должности руководителя НАБУ.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента, передает RegioNews.

В ОП также заявили, что Конституционный Суд не отменяет действие самого НАБУ и выразили надежду, что антикоррупционное бюро останется "стержневым правоохранительным органом".

В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что главной причиной признания назначения Сытника неконституционным была "непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная практика кадровых назначений предыдущей власти".

Напомним, 28 августа суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

Позже в НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства, в Бюро также считают решение Конституционного суда политически мотивированным.

НАБУ увольнение конкурс Офис президента Артем Сытник
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