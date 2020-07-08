На должность главы Кировоградской ОГА предлагают местного кандидата

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на решение Общественного совета.

Нас поддерживают другие Общественные советы Украины и надеемся, что к мнению общественности прислушаются и Президент. Мы хотим, чтобы область возглавил тот, кто ее знает, знает не только о проблемах, a также и о путях их решения и тому подобное", – говорится в сообщении.