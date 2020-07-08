На должность главы Кировоградской ОГА предлагают местного кандидата
Общественный совет при Кировоградской ОГА принял решение обратиться к президенту
Общественный совет при Кировоградской ОГА принял решение обратиться к президенту
Общественный совет предлагает Владимиру Зеленскому назначить на должность председателя Кировоградской ОГА Александра Гавриленко.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на решение Общественного совета.
Нас поддерживают другие Общественные советы Украины и надеемся, что к мнению общественности прислушаются и Президент. Мы хотим, чтобы область возглавил тот, кто ее знает, знает не только о проблемах, a также и о путях их решения и тому подобное", – говорится в сообщении.
Директор Агентства регионального развития Кировоградской области Александр Гавриленко дважды возглавлял Общественный Совет при КОГА.
Напомним, бывшего главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня выпустили из СИЗО под залог.
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