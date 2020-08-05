В "Слуге народа" считают, что получат большинство на выборах в Харьковские местные советы – Кучер
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер утверждает, что «Слуга народа» получит большинство мандатов в местных советах области после выборов осенью 2020-го.
Об этом Алексей Кучер рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.
Комментируя утверждение журналиста о возможности объединения с другими партиями в новых местных советах после выборов для формирования большинства, ведь по результатам соцопросов "Слуга народа" не наберет достаточного количества голосов, председатель ОГА ответил, что не верит социологам.
Пока мы уверены, что у нас будет большинство. Этот рейтинг в "Рейтинге" (социологические опросы электоральных симпатий, которые проводит компания "РЕЙТИНГ" - ред.) смешной. Если проанализировать, то это заказная социология", - сказал Кучер.
Также глава ОГА рассказал о задачах, которые поставил перед ним президент Зеленский на предстоящих выборах. Они будут зависеть от того, будет ли баллотироваться Кучер в местные советы, или нет:
Задания будут зависеть от того, в каком статусе я буду участвовать в выборах. Если в своем настоящем – главы ОГА - то должен буду обеспечивать законность, порядок, свободу волеизъявления. Другое дело, если я буду участвовать в выборах как кандидат. Однако, об этом пока рано говорить", - подытожил Кучер.
Полный текст эксклюзивного интервью с Алексеем Кучером читайте здесь.