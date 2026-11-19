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Правоохранители задержали работницу морга, подозреваемую в систематической краже денег, драгоценностей и личных вещей погибших военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 39-летняя женщина работала младшей медсестрой в одном из районных отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставляли тела павших защитников Украины.

Пользуясь отсутствием посторонних, она забирала деньги и ценные вещи из карманов военных, а также снимала с тел драгоценности.

Правоохранители задокументировали случай, когда работница морга, кроме денег, присвоила даже пачку сигарет.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 297 УК Украины (незаконное завладение предметами, находящимися на теле умершего, по корыстному мотиву).

Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве по заказу РФ 32-летнего иностранца, ранее служившего в ВСУ.