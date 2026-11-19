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По состоянию на утро 19 ноября из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре есть обесточивания в пяти областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Российские войска атаковали объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии. Без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако повторные удары затрудняют работу. В частности, россияне атакуют объекты, на которых ремонт почти завершен.

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях из-за повреждения оборудования вынужденно применяют аварийные отключения. В прогнозируемые графики вернутся после стабилизации ситуации.

В Черниговской области во время работы бригада энергетиков дважды попала под российские удары. Никто не пострадал.

В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а для промышленности – ограничение мощности. Из-за новых атак ситуация с электроснабжением может меняться.

Напомним, в Одесской области в результате массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября повреждены промышленные и энергетические объекты.