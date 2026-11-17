Фото: Киевская областная прокуратура

В городе Узин Белоцерковского района Киевской области двое молодых мужчин напали на 67-летнего пенсионера, отрезали ножом левое ухо и ограбили. За совершенное им грозит уголовная ответственность за разбой

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews.

По данным следствия, нападение произошло вечером 8 ноября. Двое жителей Узина 2003 и 2005 годов рождения пришли в дом пенсионера, намереваясь завладеть его деньгами.

Мужчины напали на хозяина дома и нанесли ему телесные повреждения. Во время нападения один из них ножом отрезал пострадавшему левую ушную раковину.

После этого нападавшие забрали у пенсионера 600 гривен, советские медали и значки, а затем скрылись.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.