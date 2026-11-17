В Киевской области двое молодых людей отрезали пенсионеру ухо и забрали 600 гривен
В городе Узин Белоцерковского района Киевской области двое молодых мужчин напали на 67-летнего пенсионера, отрезали ножом левое ухо и ограбили. За совершенное им грозит уголовная ответственность за разбой
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews.
По данным следствия, нападение произошло вечером 8 ноября. Двое жителей Узина 2003 и 2005 годов рождения пришли в дом пенсионера, намереваясь завладеть его деньгами.
Мужчины напали на хозяина дома и нанесли ему телесные повреждения. Во время нападения один из них ножом отрезал пострадавшему левую ушную раковину.
После этого нападавшие забрали у пенсионера 600 гривен, советские медали и значки, а затем скрылись.
Обеим фигурантам сообщили о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.