Фото: Прокуратура Украины

С начала 2026 года в 203 уголовных производствах о коррупции подозрения получили 111 должностных лиц ТЦК и ВЛК

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, задокументирована неправомерная выгода на сумму 811,4 тыс. долларов, 15,5 тыс. евро и 885,2 тыс. грн. Также в качестве взяток фигурировали два автомобиля и талона на 1,8 тыс. литров дизельного горючего.

Среди последних разоблачений – подозрения бывшим руководящим должностным лицам ТЦК на Закарпатье и Киевщине, а также направление в суд обвинительного акта в отношении военнослужащего ТЦК в Одессе.

По данным следствия, 59-летний полковник, ранее возглавлявший районный ТЦК на Закарпатье, предложил использовать свои связи для перевода мобилизованного в тыловое подразделение.

За такую услугу он попросил 5 тыс. долларов, а дальше рассчитывал ежемесячно получать еще по тысяче долларов. Впоследствии сумма первого платежа уменьшилась до 4 тыс. долларов.

В октябре 2026 года военнослужащего направили в тыловую часть. Деньги бывший начальник ТЦК получил двумя переводами на криптогаманец.

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В Киевской области подозрение объявили бывшему заместителю начальника районного ТЦК. По версии следствия, во время конфликта в учреждении он выстрелил в военнослужащего из пистолета "Форт" с резиновыми пулями.

Инцидент произошел еще в октябре 2023 года. Военнослужащий обратился в ТЦК за справкой о военном учете, однако ему предложили пройти ВЛК. Мужчина отказался, объяснив, что уже проходит военную службу.

Во время спора чиновник получил пистолет и выстрелил потерпевшему в правую ногу. Военнослужащий получил ранение стопы с повреждением нервов, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья.

По данным следствия, после этого экс-чиновник пытался скрыть обстоятельства стрельбы: следователю передали гильзу от другого пистолета аналогичного типа. Подмену установили в ходе экспертизы.

Действия бывшего должностного лица квалифицировали как превышение служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Одессе в суд направили обвинительный акт в отношении 29-летнего военнослужащего районного ТЦК. По версии следствия, он получал деньги за влияние на должностных лиц для снятия мужчин с розыска и изменения их данных в реестре "Оберег".

Сначала фигурант пригласил от 3 до 5 тыс. долларов, однако со временем согласился на 2 тыс. долларов. При этом утверждал, что ранее уже помог таким образом двум другим лицам.

После передачи денег в приложении "Резерв+" появилась информация об уплате штрафа в размере 8,5 тыс. грн., хотя мужчина не посещал ТЦК и не платил его. Впоследствии данные в реестре "Оберег" изменились, а мужчину сняли с розыска.

Военнослужащий был задержан в сентябре 2026 года. Его будут судить за злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Бывшему начальнику ТЦК на Закарпатье и военнослужащему ТЦК в Одессе избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В прокуратуре отметили, что работа по разоблачению коррупции в сфере мобилизации продолжается в рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВЛК".

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалоб на возможные нарушения прав граждан во время мобилизации со стороны работников ТЦК и СП поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей.

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