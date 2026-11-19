Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Сторожинец Черновицкой области 11-летний мальчик травмировался в результате взрыва петарды. Ребенок получил травматическую ампутацию двух пальцев руки и попал в больницу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 ноября. По предварительным данным правоохранителей, двое детей находились на территории заброшенного здания и во время баловства взорвали петарду.

В результате взрыва один из ребят, 11-летний местный житель, получил тяжелую травму руки. Медики госпитализировали его в больницу.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

В полиции напоминают, что в Украине действует запрет на использование и продажу большинства пиротехнических изделий. Правоохранители призывают родителей объяснять детям опасность таких развлечений и контролировать их досуг.

Напомним, в Полтавской области 14-летний парень на собственном дворе смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась у него в руках. Парень получил термические ожоги глаз.