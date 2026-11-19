Фото: ГСЧС Черниговщины

Ночью 19 ноября российские войска атаковали беспилотником типа "Герань" фермерское хозяйство в Черниговской области. В результате удара загорелось зернохранилище, где хранился урожай кукурузы

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, удар нанесли по территории Понорницкого общины.

Кроме того, накануне днем россияне атаковали деревню в Новгород-Северской общине пятью беспилотниками "Гербера". В результате ударов один дом полностью уничтожен, еще два дома и автомобиль повреждены.

Также российские войска атаковали один из энергетических объектов области.

В результате дроновых атак в селах Любецкой и Киптовской общин повреждены жилые дома.

Напомним, вечером 18 ноября в Чугуеве Харьковской области под российские обстрелы попала аварийная бригада "Нафтогаза". Ранен водитель – его уже прооперировали.

В ночь на 19 ноября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Оникс и 98 ударными БпЛА типа Shahed (61 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.