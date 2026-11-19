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В результате серии российских ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре возник пожар в Шостке Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На значительной площади горело нежилое помещение. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных ударов, спасатели потушили пожар и обследовали территорию.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в Одесской области в результате массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября повреждены промышленные и энергетические объекты.