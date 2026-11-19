Фото: Группа "Нефтегаз"

Вечером 18 ноября в Чугуеве Харьковской области под российские обстрелы попала аварийная бригада "Нафтогаза"

Об этом сообщила Группа "Нафтогаз", передает RegioNews.

Атака произошла, когда работники прибыли по вызову в жилой дом.

Ранения получил водитель – его уже прооперировали, сейчас состояние мужчины стабильное.

Это уже третий случай атаки на газовиков через несколько дней. Ранее в Донецкой области в результате российских обстрелов ранения получили двое работников компании. В Днепропетровской области россияне атаковали служебный объект, где работают газовики, и повредили специальный транспорт.

Напомним, по состоянию на утро 19 ноября из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре есть обесточивание в пяти областях Украины. В частности, враг атакует объекты, на которых ремонт почти завершен.