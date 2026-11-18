Марин Ле Пен и Владимир Зеленский заявляют, что хотят встретиться. Однако, похоже, ни один из них не готов пойти на уступки по месту встречи, пишет Politico

Марин Ле Пен и Владимир Зеленский заявляют, что хотят встретиться. Однако, похоже, ни один из них не готов пойти на уступки по месту встречи, пишет Politico

Фото из открытых источников

После встречи с послом Украины в Париже в понедельник лидер президентской гонки во Франции Ле Пен по-прежнему отклоняет приглашение украинского лидера посетить Киев. По словам одного из депутатов от партии "Национальное объединение" и одного из ее советников, Марин Ле Пен считает визит в Украину пустым политическим спектаклем. "Ей не нравится идея ехать туда ради фотосессии с Зеленским", – сказал советник. Кстати, после встречи Ле Пен с послом Украины, на которой обсуждалась дальнейшая поддержка Киева, она повторила, что в случае ее избрания президентом Франции "состояние государственных финансов Франции уже не будет позволять в ближайшие месяцы оказывать Украине финансовую помощь". И даже такая угроза не мотивирует Зеленского встретиться с ней, чтобы попытаться изменить мнение Ле Пен и выстроить с ним отношения.

Зато Ле Пен предложила Зеленскому встретиться в Брюсселе или Париже. Офис президента Украины отказался ответить на вопрос, примет ли Зеленский это предложение. А это уже недальновидно, учитывая выборы во Франции в следующем году и то, что Ле Пен их, скорее всего, выиграет. Такая позиция Зеленского может в будущем навредить Украине, но это не сильно беспокоит президента Украины, уже неоднократно доказавшего, что неуклюже ведет себя в дипломатии и умеет портить отношения даже с партнерами.

Хотя споры по поводу места встречи можно списать на проблемы с согласованием графиков или даже на борьбу амбиций, цель которой — определить, кто к кому приедет, они раскрывают более фундаментальную истину: эта встреча не является приоритетом ни для одного из них.

Зеленский сосредоточен на треке мирных переговорах с Вашингтоном и Москвой, хотя они и бесперспективны, на обеспечении дополнительных батарей противоракетной обороны для отражения усиленных российских ударов в преддверии зимы, а также боевых действий на передовой.

Установление хороших рабочих отношений с Зеленским помогло бы Ле Пен избавиться от пророссийской репутации, которую она приобрела из-за своей враждебности к НАТО, симпатии к президенту России Владимиру Путину к началу войны и кредиту на сумму 6 млн евро, который партия "Национальное объединение" взяла в российском банке (и на сегодняшний день уже погашена).

Однако Ле Пен рассчитывает на то, что на выборах, результаты которых, вероятно, будут определяться экономическими вопросами, сокращение финансовой поддержки Киева не повредит ей, если она представит это как необходимость, обусловленную крайне сложными финансовыми перспективами Франции. И это несмотря на то, что большинство французов считают Россию самой серьезной геополитической угрозой для своей страны, как показал опрос, опубликованный аналитическим центром Destin Commun на прошлой неделе.

Для Киева насущным вопросом в отношениях с Европой является статус кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, который одобрил Брюссель в начале этого года. И здесь очень важно, что Франция одна из стран, от которой зависит не только согласование кредита, но и предоставление денег. Но похоже, что так далеко ВОП не научились просчитывать ситуацию.