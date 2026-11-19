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Украинский певец Ivan NAVI перенес серьезную операцию. По его словам, у него была проблема, которая долго ему мешала

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ivan NAVI рассказал, что ему сделали операцию. Химическое вмешательство претерпел его нос: артисту сделали септопластику. Как он объяснил, долгое время занимался боксом, где травмировал нос. Сначала он замечал, что ему становится труднее дышать, а также мешал постоянный храп.

"Когда-то давно, занимаясь боксом, постоянно ездил на соревнования. И однажды мне сломали нос. Со временем начал замечать, что все труднее становится дышать + постоянный храп (жена в восторге от него). Каждый раз откладывал эту операцию на нос, но наконец-то появилось время и возможность сделать септопластику (мне выравнивали именно перегородку)", - рассказал Иван NAVI.

Теперь у него впереди восстановление.

Напомним, ранее украинская ведущая Наталии Солоник перенесла серьезную операцию. Это произошло после того, как она попала в ДТП.