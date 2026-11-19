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В Киеве полицейские сообщили о подозрении 53-летнему иностранцу, который угрожал мужчине пистолетом возле станции метро "Дарница". Причиной конфликта стала конкуренция за пассажиров

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел возле станции метро "Дарница".

В полицию обратился киевлянин, рассказавший, что незнакомый водитель автомобиля Mercedes-Benz угрожал ему пистолетом, после чего уехал с места происшествия.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 53-летний иностранец, работающий в службе такси. У мужчины изъяли пистолет и направили его на экспертизу.

По предварительным данным, конфликт возник из-за пассажиров. Таксист разозлился, поскольку другой мужчина предложил гражданам подвезти их на собственном автомобиле и якобы переманил его потенциальных клиентов. После этого водитель достал пистолет, пригрозил им оппонента и скрылся.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства.

За совершенное ему грозит до двух лет ограничение свободы. Также об инциденте сообщили соответствующее дипломатическое учреждение.

Напомним, в центре Львова жестоко избили мужчину. Инцидент произошел в начале октября. Двое парней спровоцировали конфилкт с 31-летним мужчиной. Впоследствии они угрожали ему пневматическим пистолетом и избили его.