Звезда "Холостяка" Виточка выходит замуж
Звезда "Холостяка" Виточка Зварыч выходит замуж. Она показала фото из помолвки
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Этнологиня Виточка Зварыч объявила о помолвке. Она показала фото, где можно увидеть, что ее любимый военный стал на одно колено и протянул ей обручальное кольцо. Теперь влюбленные готовятся к свадьбе.
Следует отметить, что об отношениях Виточка рассказала в октябре этого года. Известно, что ее любимый военный, но его имя и лицо она оставила в тайне.
Напомним, ранее звезда "Львов на Джипе" Валентин Михиенко поделился радостной новостью. Он рассказал, что они с женой ждут первенца.
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