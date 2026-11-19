Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Этнологиня Виточка Зварыч объявила о помолвке. Она показала фото, где можно увидеть, что ее любимый военный стал на одно колено и протянул ей обручальное кольцо. Теперь влюбленные готовятся к свадьбе.

Следует отметить, что об отношениях Виточка рассказала в октябре этого года. Известно, что ее любимый военный, но его имя и лицо она оставила в тайне.

Напомним, ранее звезда "Львов на Джипе" Валентин Михиенко поделился радостной новостью. Он рассказал, что они с женой ждут первенца.