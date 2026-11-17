Фото: Нацполиция

Авария произошла на днях в Белой Церкви. В результате ДТП пострадали два человека, среди них - ребенок

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 40-летний водитель Hyundai Sonata поворачивал налево. Во время поворота он не предпочел двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате он сбил сразу двух человек.

В результате ДТП госпитализировали 39-летнего мужчину и 11-летнюю девочку. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.