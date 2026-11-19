Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрелов пострадал один человек. Повреждены четыре частных дома, а именно остекление окон.

На местах атак возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

Напомним, в Одесской области в результате массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября повреждены промышленные и энергетические объекты.