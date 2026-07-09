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09 июля 2026, 21:55

В Вишневом был склад боеприпасов – Зеленский

09 июля 2026, 21:55
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Фото из открытых источников
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6 июля россияне атаковали Вишневое в Киевской области. После этого местные жители сообщали о детонациях. Президент рассказал, что произошло

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

По словам президента, он уже получил информацию об ЧП от СБУ, МВД и Офиса генпрокурора. Он отметил, что в Вишневом был склад боеприпасов, и поэтому теперь будут увольнения в "Укроборонпроме".

"Есть уголовное дело, люди должны будут привлечь к уголовной ответственности. И безусловно будут уволены в "Укроборонпроме", потому что состав был одного из предприятий "Укроборонпрома", - сказал президент.

Напомним, в результате обстрела в Вишневом погибли 3 человека, а также сообщалось, что еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице.

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