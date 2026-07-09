Атака на Запорожье: враг попал в складские помещения логистического центра
Враг атакует Запорожье беспилотниками. Есть попадания, возник пожар
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
"Россияне нанесли удар по складским помещениям логистического центра продовольственной сети. Возник пожар", - написал Федоров.
Как сообщается, предварительно обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в городе слышны взрывы. Враг атакует город в том числе и реактивными дронами.
Напомним, что российские военные 9 июля атаковали автозаправочную станцию в Запорожье , один человек погиб.
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