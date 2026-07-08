Кровавый удар по Харькову: двое погибших, 34 раненых, среди них дети

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Поврежден многоквартирный дом и автомобили.

Несовместимые с жизнью телесные повреждения получили женщина, возраст которой устанавливается, и 60-летний мужчина.

Еще пострадали 20 человек, среди которых четверо детей: 12-летняя девочка, 3, 16 и 17-летние ребята. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. У 14 человек – острая реакция на стресс.

На месте происшествия работает следственно-оперативная, криминалисты, взрывотехники и другие профильные службы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве до восьми выросло количество пострадавших в результате атаки российских БПЛА днем 8 июля.