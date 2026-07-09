Во Львове сын медсестры военного госпиталя передавал данные россиянам

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Железнодорожный районный суд Львова признал молодого человека виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Выяснилось, что он передавал россиянам данные через мессенджер.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В середине декабря 2025 года парень в Telegram согласился искать местонахождение и нахождение подразделений и личного состава ВСУ и передавать "куратору" данные. Затем он сделал три видео, зафиксировав пребывание украинских военных в гостинице во Львове. Эти кадры он отправил "куратору".

Через месяц его взяли под стражу. Парень признал вину. Известно, что он учился в училище по специальности "автомобильный транспорт". Характеризовался положительно. Его воспитывала только мать, медсестра военного госпиталя, а его отчим - исполнял обязанность военной службы по защите Родины в городе Авдеевка Донецкой области и в результате вражеских обстрелов получил тяжелые минно-взрывные травмы по ампутации правой нижней конечности, сегодня имеет инвалидность и нуждается в постороннем уходе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила и задержала в Одессе российского агента, который по заказу ФСБ собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны в регионе.