Львовская минута стыда: как молчание политиков порождает безнаказанность

Политики думают о рейтингах, о выборах вместо того, чтобы думать о победе

Политики думают о рейтингах, о выборах вместо того, чтобы думать о победе

Фото: Общественное Львов

Это произошло во Львове. Это могло произойти в любом городе Украины. Потому что молчание политиков стимулирует безнаказанность. Потому что политики думают о рейтингах, о выборах вместо того, чтобы думать о победе. И этим предают свою армию. И действительно, все таки голосуют. А людей, которые не выполнили условия закона и прячутся гораздо больше, чем тех, кто обновил документы, кто служит в армии или забронирован. И мы видим, что они молчат.

Позорное видео из Львова видела уже вся страна, но сколько людей сказали вслух? Мало. Ведь рейтинги. Ибо страх попасть в армию заставляет людей ненавидеть ТЦК и политики не хотят, чтобы эта ненависть вредила их политическим перспективам.

Политические перспективы на выборах, которых не будет, если война продолжится. Каких не будет, если война будет проиграна. Которых не будет, если остановится мобилизация.

Это произошло во Львове. Городе, который гордится тем, что останавливается во время минуты молчания каждое утро. Сколько людей, участвовавших в этом позорном зрелище, в нападении на представителей вооруженных сил Украины, сегодня утром остановятся?

Картинка стыда и позора. Мы видели это не в первый раз. Мы видели это даже до полномасштабного вторжения. В Новых Санжарах. И всякий раз именно страх высвобождает средневековое в людях. И дает эту отвратительную картинку.

Но, по крайней мере, страх в Новых Санжарах не скрывали. В нем признавались. Страх, спровоцировавший позор во Львове, более лицемерен. Ибо люди ищут оправдание своему страху. Бояться, это нормально. Нормально не хотеть в армию из-за страха. Но не нормально совершать позорные действия и искать оправдания в коррупции, несправедливости, в "пусть дети депутатов".

Но люди поступают так, потому что это стало общеприемлемым. Ибо с проявлениями агрессии против представителей вооруженных сил не борются. Ибо общество терпит такое поведение. И это касается не только Львова.

Но еще есть безнаказанность. Это новая реальность в обществе стимулируется безнаказанностью и молчанием. И мы можем говорить, что люди всегда люди и они таковы от природы. Их должны ограничивать законы. Но политической воли на применение закона нет. Ведь это непопулярно. Ведь рейтинги. Ведь когда-нибудь будут выборы. Когда-то. Будут. Может быть. Если вооруженные силы выдержат!