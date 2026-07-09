13:30  09 июля
В Киевской области женщина погибла под колесами поезда
11:49  09 июля
Выпавший из окна Ужгородского ТЦК мужчина умер в больнице
10:44  09 июля
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: погиб подросток, девять человек в больнице
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
09 июля 2026, 11:19

Львовская минута стыда: как молчание политиков порождает безнаказанность

09 июля 2026, 11:19
Читайте також українською мовою
Политики думают о рейтингах, о выборах вместо того, чтобы думать о победе
Политики думают о рейтингах, о выборах вместо того, чтобы думать о победе
Фото: Общественное Львов
Читайте також
українською мовою

Это произошло во Львове. Это могло произойти в любом городе Украины. Потому что молчание политиков стимулирует безнаказанность. Потому что политики думают о рейтингах, о выборах вместо того, чтобы думать о победе. И этим предают свою армию. И действительно, все таки голосуют. А людей, которые не выполнили условия закона и прячутся гораздо больше, чем тех, кто обновил документы, кто служит в армии или забронирован. И мы видим, что они молчат.

Позорное видео из Львова видела уже вся страна, но сколько людей сказали вслух? Мало. Ведь рейтинги. Ибо страх попасть в армию заставляет людей ненавидеть ТЦК и политики не хотят, чтобы эта ненависть вредила их политическим перспективам.

Политические перспективы на выборах, которых не будет, если война продолжится. Каких не будет, если война будет проиграна. Которых не будет, если остановится мобилизация.

Это произошло во Львове. Городе, который гордится тем, что останавливается во время минуты молчания каждое утро. Сколько людей, участвовавших в этом позорном зрелище, в нападении на представителей вооруженных сил Украины, сегодня утром остановятся?

Картинка стыда и позора. Мы видели это не в первый раз. Мы видели это даже до полномасштабного вторжения. В Новых Санжарах. И всякий раз именно страх высвобождает средневековое в людях. И дает эту отвратительную картинку.

Но, по крайней мере, страх в Новых Санжарах не скрывали. В нем признавались. Страх, спровоцировавший позор во Львове, более лицемерен. Ибо люди ищут оправдание своему страху. Бояться, это нормально. Нормально не хотеть в армию из-за страха. Но не нормально совершать позорные действия и искать оправдания в коррупции, несправедливости, в "пусть дети депутатов".

Но люди поступают так, потому что это стало общеприемлемым. Ибо с проявлениями агрессии против представителей вооруженных сил не борются. Ибо общество терпит такое поведение. И это касается не только Львова.

Но еще есть безнаказанность. Это новая реальность в обществе стимулируется безнаказанностью и молчанием. И мы можем говорить, что люди всегда люди и они таковы от природы. Их должны ограничивать законы. Но политической воли на применение закона нет. Ведь это непопулярно. Ведь рейтинги. Ведь когда-нибудь будут выборы. Когда-то. Будут. Может быть. Если вооруженные силы выдержат!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война мобилизация ТЦК конфликт выборы общество ВСУ армия служба в армии
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Киевской области женщина погибла под колесами поезда
09 июля 2026, 13:30
Требовали 100 тысяч евро у производителя дронов: подозревают советницу ТПП и ее сына
09 июля 2026, 12:55
В Черноморске Одесской области собирают подписи за безопасное транспортное сообщение
09 июля 2026, 12:41
В Киеве блогер получил подозрение: "развел" людей на 2,5 миллиона
09 июля 2026, 12:30
Выпавший из окна Ужгородского ТЦК мужчина умер в больнице
09 июля 2026, 11:49
Россияне ударили по Краматорску: горели жилые дома и торговый центр
09 июля 2026, 11:34
На ТОТ Херсонщины оккупанты выселяют людей из домов и хоронят боеприпасы в детсадах
09 июля 2026, 10:57
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: погиб подросток, девять человек в больнице
09 июля 2026, 10:44
Зеленский и Навроцкий встретились в Анкаре: исторические вопросы остались нерешенными
09 июля 2026, 10:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Сергей Фурса
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Все блоги »