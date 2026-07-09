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09 июля 2026, 13:30

В Киевской области женщина погибла под колесами поезда

09 июля 2026, 13:30
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Фото: Национальная полиция
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Трагедия произошла в городе Ирпень. К сожалению, женщина погибла на месте

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, грузовой поезд сообщением Дарница – Коростень сбил 26-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. К сожалению, в результате полученных травм она погибла на месте.

"Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Хмельницком Volkswagen уехал на переезд под поезд. Погибли два 18-летних пассажира автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Правоохранители задержали 21-летнего водителя легковушки.

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