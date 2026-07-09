У Вишневому був склад боєприпасів - Зеленський

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6 липня росіяни атакували Вишневе на Київщині. Після цього місцеві жителі повідомляли про детонації. Президент розповів, що сталось

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

За словами президента, він уже отримав інформацію про НП від СБУ, МВС та Офісу генпрокурора. Він зазначив, що у Вишневому був склад боєприпасів, і тому тепер будуть звільнення в "Укроборонпромі".

"Є кримінальна справа, люди винні будуть притягнути до кримінальної відповідальності. І безумовно будуть звільнені в "Укроборонпромі", тому що склад був одного з підприємств "Укроборонпрому", - сказав президент.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу у Вишневому загинуло 3 людей, а також повідомлялося,що ще 14 постраждали, серед них 2 працівників ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.