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09 июля 2026, 20:57

Смерть после падения из окна ТЦК в Ужгороде: в военкомате рассказали детали происшествия

09 июля 2026, 20:57
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Фото иллюстративное
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В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки выложили видео с мужчиной, который накануне выскочил из окна здания ТЦК и вскоре скончался в больнице. Там утверждают, что к моменту инцидента мужчина вел себя спокойно

Об этом сообщается на странице Закарпатского ОТЦК и СП, передает RegioNews .

"Сообщаем о том, что гражданин, который 8 июля выпрыгнул из окна 3-го этажа здания, используемого ужгородским ТЦК и СП, был госпитализирован и скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства инцидента зафиксированы камерой наблюдения. На видео видно, как гражданин направляется к окну", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к моменту инцидента мужчина находился в помещении и вел себя спокойно.

В Закарпатском ОТЦК также заявили, что он сообщил о готовности проходить службу в Силах обороны Украины на территории Закарпатской области.

"Сразу после происшествия военнослужащие Закарпатского ОТЦК и СП, а также находившиеся на месте другие лица оказали первую неотложную помощь пострадавшему, вызвали экстренные службы и до прибытия медиков продолжали оказывать ему кмедицинскую помощь. "Скорая" госпитализировала мужчину, однако при всех усилиях медицинских работников он не спас в медицинских работниках. заведении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование по установлению всех обстоятельств инцидента.

"Руководство Закарпатского ОТЦК и СП обеспечивает всестороннее содействие правоохранительным органам, в полном объеме сотрудничает со следствием и Офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с целью обеспечения объективного, всестороннего и прозрачного расследования", – добавили в областном ТЦК.

Напомним, что военнообязанный , выпавший 8 июля из окна третьего этажа здания Ужгородского РТЦК и СП, скончался в больнице.

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