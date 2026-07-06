В Киеве выросло количество жертв ночной атаки РФ: 11 погибших

Фото: ГСЧС Киева

По состоянию на 8 утра 6 июля количество жертв ночной российской атаки на Киев выросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

По его словам, пострадали 46 человек, из них 27 были госпитализированы. Среди раненых – трое детей.

Разрушение и повреждение зафиксировано в четырех районах столицы. Больше всего пострадал Подольский район.

Также есть попадания в жилые многоэтажки в Дарницком районе.

В Оболонском и Голосеевском районах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

На местах работают спасатели и медики, идет разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. Было известно о гибели 9 человек.

Тем временем в Киевской области в результате российской атаки травмированы 15 местных жителей, среди них – девятимесячная девочка. 11 пострадавших находятся в больницах.