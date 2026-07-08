Небо над Киевом затягивает дым: столица под атакой шахедов

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Днем 8 июля россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед". В городе вспыхнули масштабные пожары, над столицей черный дым

Об этом сообщил мэр столицы, передает RegioNews.

Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе предварительно российский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. Впоследствии стало известно, что там получили ранения двое местных, их госпитализировали.

Позже в том же районе российский беспилотник упал на трехэтажное здание рядом с рынком. Экстренные службы уже на месте. Медики госпитализировали четырех пострадавших.

При этом в местных каналах публикуют кадры, где можно увидеть густой чёрный дым над столицей. Масштабный пожар возле местного рынка.

"Дышать нечем, не находитесь на улице", - пишут в пабликах.

Напомним, что ранее в Краматорске российские войска нанесли авиаудар, в результате которого пострадали работники ДТЭК.