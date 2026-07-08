13:34  08 июля
В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую унесло в море
09:58  08 июля
На Львовщине нетрезвый мотоциклист попал в ДТП: погиб пассажир
00:55  08 июля
Блогер Богдан Шелудяк оказался под капленицей: он объяснил почему
UA | RU
UA | RU
08 июля 2026, 14:20

Небо над Киевом затягивает дым: столица под атакой шахедов

08 июля 2026, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Днем 8 июля россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед". В городе вспыхнули масштабные пожары, над столицей черный дым

Об этом сообщил мэр столицы, передает RegioNews.

Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе предварительно российский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. Впоследствии стало известно, что там получили ранения двое местных, их госпитализировали.

Позже в том же районе российский беспилотник упал на трехэтажное здание рядом с рынком. Экстренные службы уже на месте. Медики госпитализировали четырех пострадавших.

При этом в местных каналах публикуют кадры, где можно увидеть густой чёрный дым над столицей. Масштабный пожар возле местного рынка.

"Дышать нечем, не находитесь на улице", - пишут в пабликах.

Напомним, что ранее в Краматорске российские войска нанесли авиаудар, в результате которого пострадали работники ДТЭК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Киев атака
В Киеве возле газораспределительной станции взорвался БпЛА: есть пострадавшие
08 июля 2026, 13:08
Россия ударила дроном по бригаде энергетиков на Полтавщине: есть раненые
08 июля 2026, 12:06
РФ запустила по Украине 169 дронов и баллистические ракеты: есть попадание
08 июля 2026, 08:44
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Почти 100 домов разрушены: в сети публикуют шокирующие кадры из Вишневого
08 июля 2026, 15:15
"Бил ногами и повредил протез": в Полтаве расследуют нападение на ветерана ВСУ
08 июля 2026, 14:14
Пограничники показали, как разносят на фронте технику россиян
08 июля 2026, 13:55
В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую унесло в море
08 июля 2026, 13:34
В Киеве возле газораспределительной станции взорвался БпЛА: есть пострадавшие
08 июля 2026, 13:08
ГПСУ объяснила, как подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако попала в Украину
08 июля 2026, 12:57
В армии за все отвечает командир. А кто отвечает за страну?
08 июля 2026, 12:44
В Крыму возле российских воинских частей прогремели взрывы
08 июля 2026, 12:30
Россия ударила дроном по бригаде энергетиков на Полтавщине: есть раненые
08 июля 2026, 12:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Валерий Чалый
Все блоги »