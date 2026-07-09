Охотились на гражданскую: россияне убили последнюю жительницу села Токаровка Друга на Харьковщине
Российские войска убили последнюю жительницу села Токаровка Вторая в Харьковской области — 57-летнюю работницу Дергачевской центральной больницы
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, передает RegioNews .
Вечером 8 июля женщина шла вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой и попала под удар российского FPV-дрона.
Пострадавшую с обломочными ранениями доставили в Дергачевскую больницу, там она скончалась.
Погибшая была последней и единственной жительницей села Токаровка Вторая, расположенной в 10-километровой пограничной зоне.
Напомним, что российская армия 9 июля обстреляла гражданский автомобиль в поселке Золочев Богодуховского района, пострадали четыре человека.
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