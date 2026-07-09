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09 июля 2026, 20:25

На Днепропетровщине мошенник опустошал карты военных

09 июля 2026, 20:25
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Фото: прокуратура
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В 2023 году мужчина вместе с сообщником, находившимся на временно оккупированной территории и отбывающим наказание, организовали схему. Они звонили людям и представлялись сотрудниками банка, а затем под предлогом проведения проверки получал конфиденциальные данные их платежных карт.

Злоумышленники привязывали банковские карты потерпевших к сервису бесконтактной оплаты на своих телефонах и получали доступ к чужим счетам. Известно, что среди пострадавших были и военнослужащие. В целом аферисты нанесли ущерб почти на 600 тысяч гривен.

Организатор схемы уехал из Украины, скрывался от следствия. Однако его удалось вернуть в страну благодаря процедуре экстрадиции, и теперь в ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, что ранее в Киеве разоблачили двух аферистов. Они присвоили квартиру мужчины почти на 5 миллионов гривен.

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