Киев и область после атаки РФ: 14 погибших, спасены 64 человека, продолжается эвакуация

Фото: ГСЧС Украины

Во время массированной российской атаки на Киев и область погибли 14 человек. Еще почти 60 человек получили ранения, среди них – 5 детей. Удалось спасти 64 человека

Об этом передает RegioNews со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

По его словам, в столице повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда многоэтажки. Там погибли 5 человек, более 30 получили ранения.

В Дарницком районе ракета попала во двор между жилыми домами. В результате удара погибли 6 жителей. Среди 28 спасенных – двое 4-летних детей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Сложной остается ситуация на Киевщине, где по состоянию на данный момент погибли 3 человека. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации начата эвакуация населения с опасной территории. Временно эвакуировано более 500 человек до завершения аварийно-спасательных работ. Также идет обследование частных домов.

Российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек. Еще около 60 человек получили ранения, среди них – 5 детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Для ликвидации последствий привлечены роботизированная техника, авиация, кинологические расчеты и пиротехники. Психологи полиции и ГСЧС уже оказали помощь более 100 гражданам.

В Дарницком и Подольском районах Киева развернуты мобильные сервисные центры МВД, где пострадавшие могут бесплатно восстановить документы или списать уничтоженные автомобили.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. Было известно о гибели 11 человек.

Тем временем в Киевской области в результате российской атаки травмированы 15 местных жителей, среди них – девятимесячная девочка. 11 пострадавших находятся в больницах.