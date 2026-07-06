Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 июля (с 18:00 5 июля) российские войска совершили массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных беспилотников и ракет разных типов воздушного, наземного и морского базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что основным направлением атаки стал Киев.

Было зафиксировано 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 беспилотник разных типов.

В частности, противник применил:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс";

23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

351 ударный БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 363 воздушных целей, в том числе 37 ракет и 326 беспилотников.

В то же время, зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях. Также на 16 локациях зафиксировано падение сбитых воздушных целей (обломки).

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. Известно о гибели 11 человек. Пострадали 46 человек, из них 27 были госпитализированы. Среди раненых – трое детей.