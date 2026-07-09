Враг атаковал жилые многоэтажки в Сумах: есть раненый
Российские войска ударили двумя дронами по многоэтажкам в Сумах, один человек ранен
Об этом сообщила Сумская МВА, передает RegioNews .
"Часть российских ударов нанесла последствия в жилом секторе Заречного района Сум: повреждены крыши многоэтажек. Один из них - "Ланцет", другой - БПЛА неизвестного типа", - говорится в сообщении.
Предварительно один человек ранен.
Остальные последствия атаки устанавливаются, добавили в МВА.
Напомним, что в Донецкой области российские войска 9 июля нанесли удар по спасателям во время выполнения ими служебного задания.
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