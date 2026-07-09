Выпавший из окна Ужгородского ТЦК мужчина умер в больнице

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Военнообязанный, выпавший 8 июля из окна третьего этажа здания Ужгородского РТЦК и СП, умер в больнице

Об этом сообщил директор Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы Олег Голуб, передает RegioNews.

По его словам, мужчину доставили в медучреждение 8 июля после обеда. Несмотря на усилия врачей, он скончался 9 июля в 07:00.

В Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области сообщили, что 6 июля полицейские доставили мужчину в Ужгородский ТЦК. Он имел статус ограниченно годного к военной службе, после чего был призван и направлен в одно из подразделений Национальной гвардии на Закарпатье.

Событие произошло, когда военнообязанный находился на пункте сбора в ожидании отправления. Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков посетил ТЦК и больницу. По состоянию на 8 июля мужчина находился без сознания. По предварительной информации, в результате падения он получил многочисленные переломы и другие тяжелые травмы.

По факту инцидента Военная служба правопорядка приступила к служебной проверке. Следственно-оперативная группа полиции осмотрела место происшествия и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

В полиции сообщили, что по факту смерти мужчины возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с примечанием "несчастный случай".

Напомним, по данным СМИ, накануне днем в Ужгородском районном ТЦК находившийся на сборном пункте после мобилизации мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа здания.

Ранее Министерство обороны анонсировало комплексную проверку Одесского и Николаевского ТЦК и СП. Решение принято в ответ на уведомления о возможных нарушениях прав граждан, в том числе по изъятию мобильных телефонов и случаям унижения достоинства.

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