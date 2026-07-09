Враг целенаправленно охотится на спасателей: детали обстрела ГСЧС в Донецкой области
В Донецкой области российские войска 9 июля нанесли удар по спасателям во время выполнения ими служебного задания
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В результате вражеского обстрела повреждений получил санитарный бронированный автомобиль, который направлялся к месту выполнения задания.
По предварительным данным, личный состав не пострадал.
В ГСЧС отметили, что российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать спасателей, которые помогают гражданскому населению и ликвидируют последствия вражеских обстрелов.
Напомним, что в Никополе Днепропетровской области российские войска нанесли повторный удар по спасателям, ликвидировавшим последствия предварительного обстрела жилого сектора города.
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