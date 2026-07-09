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09 июля 2026, 19:59

Враг целенаправленно охотится на спасателей: детали обстрела ГСЧС в Донецкой области

09 июля 2026, 19:59
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Фото: ГСЧС
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В Донецкой области российские войска 9 июля нанесли удар по спасателям во время выполнения ими служебного задания

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В результате вражеского обстрела повреждений получил санитарный бронированный автомобиль, который направлялся к месту выполнения задания.

По предварительным данным, личный состав не пострадал.

В ГСЧС отметили, что российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать спасателей, которые помогают гражданскому населению и ликвидируют последствия вражеских обстрелов.

Напомним, что в Никополе Днепропетровской области российские войска нанесли повторный удар по спасателям, ликвидировавшим последствия предварительного обстрела жилого сектора города.

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