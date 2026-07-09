Смертельное ДТП в Черкасской области: авто влетело в дерево, есть погибший
8 июля около 12:00 вблизи села Дубеевка Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 41-летний мужчина, еще двое мужчин, 32 и 39 лет, получили телесные повреждения
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Предварительно водитель автомобиля "Mercedes-Benz GL 320" выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
По факту дорожно-транспортного происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Полные происшествия ДТП устанавливаются.
Напомним, что полицейские задержали водителя грузовика, допустившего смертельное ДТП на автодороге Киев-Одесса .