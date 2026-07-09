Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: погиб подросток, девять человек в больнице

Фото: Национальная полиция

Сегодня утром на трассе Киев – Одесса вблизи села Одаи Ширяевской общины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль MAN и микроавтобус Mercedes, осуществлявший частные пассажирские перевозки.

В салоне автобуса находились 15 пассажиров и водитель.

В результате аварии погиб 15-летний парень, который был пассажиром микроавтобуса. Еще девять человек, среди которых шесть несовершеннолетних, были госпитализированы. Пятерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливающие все обстоятельства и причины ДТП. Сведения об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено.

Напомним, ранее RegioNews писал, что в четверг, 9 июля, на трассе Одесса – Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Очевидцы сообщали о людях, лежащих на дороге без сознания.