13:34  08 июля
В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую унесло в море
14:14  08 июля
"Бил ногами и повредил протез": в Полтаве расследуют нападение на ветерана ВСУ
15:59  08 июля
Маленькая жизнь среди руин: в Вишневом спасатели спасли ежика
UA | RU
UA | RU
08 июля 2026, 15:15

Почти 100 домов разрушены: в сети публикуют шокирующие кадры из Вишневого

08 июля 2026, 15:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Вишневом продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальщики, спасатели и правоохранители работают в течение всего дня

Об этом рассказал глава Киевской ОВА, передает RegioNews.

По его словам, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения после атаки врага. Это означает, что количество жертв возросло до девяти. Искренние соболезнования близким местных жителей, чьи жизни унес оккупант.

В городе всего 115 зданий с незначительными повреждениями. Еще 47 домов нуждаются после обстрелов капитальных ремонтов. И разрушенных дотла домов почти 100.

"По состоянию на данный момент зафиксированы повреждения 253 частных жилых домов. Также повреждены 27 многоквартирных домов, где выбито 1692 окна. Поступило 65 обращений от представителей бизнеса по поводу поврежденного имущества. Работа комиссий продолжается, поэтому объемы разрушений еще уточняются", - говорит председатель ОВА.

Также местные медиа публикуют видео с вишневого с последствиями обстрелов. Сообщается, что 91 дом полностью разрушен. Улицы разбиты наголову.

Напомним, в результате обстрела в Вишневом есть погибшие, а также сообщалось, что еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Киевская область Вишневое последствия
Небо над Киевом затягивает дым: столица под атакой шахедов
08 июля 2026, 14:20
Охота на энергетиков: враг атаковал бригады ДТЭК в Донецкой области авиабомбой и дронами
07 июля 2026, 20:56
Россияне ударили бомбами по Харькову: есть погибший, среди пострадавших – младенец
07 июля 2026, 20:45
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Работали на окупантов: в Херсонской области будут судить двух "руководительниц" сел
08 июля 2026, 17:23
Продавали смеси вместо удобрений: в Киевской области будут судить группу "дельцов"
08 июля 2026, 16:59
Кровавый удар по Харькову: двое погибших, 34 раненых, среди них дети
08 июля 2026, 16:46
Гуманитарная катастрофа в Луганской области: десятки городов остались без воды
08 июля 2026, 16:34
СБУ ударила по нефтяной станции "Транснефть" в РФ
08 июля 2026, 16:25
Маленькая жизнь среди руин: в Вишневом спасатели спасли ежика
08 июля 2026, 15:59
Атака дронов на Киев: количество пострадавших выросло до восьми
08 июля 2026, 15:50
Небо над Киевом затягивает дым: столица под атакой шахедов
08 июля 2026, 14:20
"Бил ногами и повредил протез": в Полтаве расследуют нападение на ветерана ВСУ
08 июля 2026, 14:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Валерий Чалый
Все блоги »