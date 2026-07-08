Почти 100 домов разрушены: в сети публикуют шокирующие кадры из Вишневого

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В Вишневом продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальщики, спасатели и правоохранители работают в течение всего дня

Об этом рассказал глава Киевской ОВА, передает RegioNews.

По его словам, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения после атаки врага. Это означает, что количество жертв возросло до девяти. Искренние соболезнования близким местных жителей, чьи жизни унес оккупант.

В городе всего 115 зданий с незначительными повреждениями. Еще 47 домов нуждаются после обстрелов капитальных ремонтов. И разрушенных дотла домов почти 100.

"По состоянию на данный момент зафиксированы повреждения 253 частных жилых домов. Также повреждены 27 многоквартирных домов, где выбито 1692 окна. Поступило 65 обращений от представителей бизнеса по поводу поврежденного имущества. Работа комиссий продолжается, поэтому объемы разрушений еще уточняются", - говорит председатель ОВА.

Также местные медиа публикуют видео с вишневого с последствиями обстрелов. Сообщается, что 91 дом полностью разрушен. Улицы разбиты наголову.

Напомним, в результате обстрела в Вишневом есть погибшие, а также сообщалось, что еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице.