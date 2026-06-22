На Киевщине столкнулись иномарки: пять человек погибли
Авария произошла 22 июня на автодороге Борисполь-Днепр, вблизи села Рогозов. Полиция начала расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 70-летний водитель Renault Sandero выполнял обгон. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Altima, за рулем которого находился 35-летний мужчина.
В результате ДТП погибли пять человек. Водитель Renault Sandero и две его пассажирки 95 и 75 лет, а также 40-летний пассажир Nissan Altima погибли на месте происшествия. 69-летняя пассажирка Renault Sandero скончалась в больнице.
Водителя Nissan Altima и 18-летнюю пассажирку Renault Sandero госпитализировали с травмами.
Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее во Львовской области столкнулись две иномарки. К сожалению, погиб человек. Известно, что в одном из автомобилей были дети.