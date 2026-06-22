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22 июня 2026, 22:40

На Киевщине столкнулись иномарки: пять человек погибли

22 июня 2026, 22:40
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 22 июня на автодороге Борисполь-Днепр, вблизи села Рогозов. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 70-летний водитель Renault Sandero выполнял обгон. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Altima, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП погибли пять человек. Водитель Renault Sandero и две его пассажирки 95 и 75 лет, а также 40-летний пассажир Nissan Altima погибли на месте происшествия. 69-летняя пассажирка Renault Sandero скончалась в больнице.

Водителя Nissan Altima и 18-летнюю пассажирку Renault Sandero госпитализировали с травмами.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись две иномарки. К сожалению, погиб человек. Известно, что в одном из автомобилей были дети.

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