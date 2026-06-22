На Киевщине столкнулись иномарки: пять человек погибли

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 70-летний водитель Renault Sandero выполнял обгон. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Altima, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП погибли пять человек. Водитель Renault Sandero и две его пассажирки 95 и 75 лет, а также 40-летний пассажир Nissan Altima погибли на месте происшествия. 69-летняя пассажирка Renault Sandero скончалась в больнице.

Водителя Nissan Altima и 18-летнюю пассажирку Renault Sandero госпитализировали с травмами.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее во Львовской области столкнулись две иномарки. К сожалению, погиб человек. Известно, что в одном из автомобилей были дети.