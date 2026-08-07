Конфликт из-за коммуналки: мужчина бросил гранату в здание предприятия на Киевщине

Фото: Национальная полиция

В поселке Коцюбинское Бучанского района мужчина бросил в помещение коммунального предприятия гранату

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 6 августа около 13:20.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный бросил в административное здание коммунального предприятия предмет, похожий на гранату.

На место оперативно прибыли наряд патрульной полиции и следственно оперативная группа Бучанского районного управления полиции.

Предварительно установлено, что 48-летний местный житель после конфликта из-за коммунальных начислений бросил в кабинет административного здания тренировочную гранату.

В результате инцидента никто не пострадал. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, в Черкасской области пьяный мужчина взорвал гранату на собственном дворе. Он получил осколочные ранения обеих ног. Его доставили в больницу.