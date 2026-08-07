Конфликт из-за коммуналки: мужчина бросил гранату в здание предприятия на Киевщине
В поселке Коцюбинское Бучанского района мужчина бросил в помещение коммунального предприятия гранату
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Событие произошло 6 августа около 13:20.
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный бросил в административное здание коммунального предприятия предмет, похожий на гранату.
На место оперативно прибыли наряд патрульной полиции и следственно оперативная группа Бучанского районного управления полиции.
Предварительно установлено, что 48-летний местный житель после конфликта из-за коммунальных начислений бросил в кабинет административного здания тренировочную гранату.
В результате инцидента никто не пострадал. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Напомним, в Черкасской области пьяный мужчина взорвал гранату на собственном дворе. Он получил осколочные ранения обеих ног. Его доставили в больницу.