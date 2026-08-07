11:17  07 августа
В море в Коблево взорвалась мина: один мужчина погиб, две женщины ранены
08:26  07 августа
Выпрыгнула с седьмого этажа: в Одессе погибла 12-летняя девочка, приехавшая на отдых
07:36  07 августа
Во время жатвы в поле на Ровенщине вспыхнул комбайн
UA | RU
UA | RU
07 августа 2026, 12:57

61% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется – КМИС

07 августа 2026, 12:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: reuters.com
Читайте також
українською мовою

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны. По результатам опроса 45% респондентов считают, что боевые действия продлятся по меньшей мере до второй половины 2027 года или дольше

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии, передает RegioNews.

Согласно опросу, только 21% опрошенных ожидают завершения войны до конца 2026 года. Еще 15% полагают, что она может закончиться в первой половине 2027 года.

В то же время 19% респондентов не смогли определиться с прогнозом сроков завершения войны.

Социологи отмечают, что украинцы в целом настроены на длительное противостояние.

Кроме того, зафиксирован рост доли граждан, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Если в апреле 2026 года так отвечали 48% опрошенных, то сейчас этот показатель вырос до 61%.

Однако лишь 20% респондентов заявили, что готовы выдерживать войну еще несколько месяцев или до полугода. Для сравнения, в апреле такой ответ давали 29% опрошенных.

В КМИС также обратили внимание, что во всех регионах Украины наблюдается тенденция роста готовности населения выдерживать войну столько, сколько потребуется. В частности, в Киеве этот показатель вырос с 61% в апреле до 69% в начале августа, что произошло на фоне интенсивных ударов по столице.

Справка: опрос КМИС проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года на подконтрольной правительству территории Украины. В исследовании приняли участие 974 совершеннолетних граждан Украины.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

Читайте также: Парадокс войны: как эскалация может изменить баланс

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война украинцы опрос КМИС
Генсек ООН осудил атаки РФ по Украине и упомянул об "эскалации" на территории России
07 августа 2026, 09:26
Трамп о Patriot для Украины: "Нам и самим нужны ракеты"
07 августа 2026, 08:24
Все новости »
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
В Киевской области мужчина погиб в огне
07 августа 2026, 16:30
Вражеские обстрелы в Запорожье: более 5 тысяч потребителей остались без света
07 августа 2026, 15:59
Уникальная спецоперация ГСЧС в Запорожье: саперы уничтожили полуторатонную российскую авиабомбу ФАБ-500
07 августа 2026, 15:47
Взрыв гранаты в Ровенской области: тяжело травмировано студентов, подозрение получил хозяин дома
07 августа 2026, 15:31
В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в центре города: есть раненый
07 августа 2026, 15:15
В Харькове столкнулись автобус и два авто: девять человек травмированы
07 августа 2026, 14:55
Россияне ударили по Изюму из РСЗО: погибли два человека, еще четверо пострадали
07 августа 2026, 14:29
В Киеве для больницы закупили УЗИ с переплатой почти на 6 миллионов
07 августа 2026, 13:55
Угрожал гранатой и ножом: на Буковине задержали мужчину, который требовал у фермера $50 тысяч
07 августа 2026, 13:52
Конфликт из-за коммуналки: мужчина бросил гранату в здание предприятия на Киевщине
07 августа 2026, 13:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Все публикации »
Виктор Андрусив
Сергей Фурса
Валерий Пекар
Все блоги »