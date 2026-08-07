61% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется – КМИС

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Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны. По результатам опроса 45% респондентов считают, что боевые действия продлятся по меньшей мере до второй половины 2027 года или дольше

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии, передает RegioNews.

Согласно опросу, только 21% опрошенных ожидают завершения войны до конца 2026 года. Еще 15% полагают, что она может закончиться в первой половине 2027 года.

В то же время 19% респондентов не смогли определиться с прогнозом сроков завершения войны.

Социологи отмечают, что украинцы в целом настроены на длительное противостояние.

Кроме того, зафиксирован рост доли граждан, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Если в апреле 2026 года так отвечали 48% опрошенных, то сейчас этот показатель вырос до 61%.

Однако лишь 20% респондентов заявили, что готовы выдерживать войну еще несколько месяцев или до полугода. Для сравнения, в апреле такой ответ давали 29% опрошенных.

В КМИС также обратили внимание, что во всех регионах Украины наблюдается тенденция роста готовности населения выдерживать войну столько, сколько потребуется. В частности, в Киеве этот показатель вырос с 61% в апреле до 69% в начале августа, что произошло на фоне интенсивных ударов по столице.

Справка: опрос КМИС проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года на подконтрольной правительству территории Украины. В исследовании приняли участие 974 совершеннолетних граждан Украины.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

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