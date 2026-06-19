Врезался в ТЦ, будучи лишенным прав: в Киеве пьяный водитель устроил серьезное ДТП

Фото: патрульная полиция Киева

В Подольском районе Киева водитель автомобиля Hyundai въехал в здание торгового центра. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

На месте происшествия патрульные обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Впрочем, проходить осмотр в установленном законом порядке мужчина отказался.

Кроме того, стражи порядка установили, что водитель уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии и был лишен права управления транспортными средствами по решению суда.

Патрульные составили на нарушителя ряд административных материалов, в том числе за повторное управление без права на это, нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП, а также за повторное в течение года управление транспортным средством с признаками опьянения. Также ему было вынесено постановление за эксплуатацию автомобиля без номерного знака.

Материалы дела передадут в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, утром 18 июня на объездной Виннице произошло массовое ДТП : столкнулись два грузовика и пять легковушек. В результате аварии пострадали шесть человек.