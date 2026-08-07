Фото: ГНСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Под удар пограничников попали два квадроцикла и семь единиц автомобильной техники врага. Россияне использовали их для передвижения, подвоза боеприпасов и обеспечения своих подразделений.

ГПСУ продолжает эффективно уменьшать возможности оккупантов.

Напомним, в ночь на 7 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам оккупантов в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности, поразили российские РЛС и пункты запуска ударных БПЛА.